Só tem um jeito de evitar alagamentos: não entupir de lixo as bocas de lobo

Jogar lixo em qualquer lugar, além de ser um desrespeito com a cidade, provoca sérios problemas ambientais. Papéis, plásticos e outros resíduos quando jogados nas ruas provavelmente vão com o vento ou chuva para as bocas de lobo que servem para escoar a água da chuva.

E se a chuva for forte e esses locais estiverem entupidos, a água não vai escoar como deve e isso vai provocar alagamentos em ruas da cidade, como normalmente acontece em inúmeras ruas de Alegrete. Por isso, a importância de todos, sem exceção, não jogarem lixo direto na rua. Porque quando os garis que realizam este trabalho recolhem esses detritos o que está solto já foi para as bocas de lobo ou bueiros e o estrago já esta feito.

É comum em dias de chuva perceber o quanto a falta de cuidado da população com o descarte de lixo prejudica o meio ambiente na cidade.