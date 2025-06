Só uma decisão judicial para acelerar cirurgia em paciente na fila há meio ano

Share on Email

Há quase um ano, a rotina do autônomo Jauri Neves passou a girar em torno da saúde de seu filho, Roger de 36 anos. Após uma crise que marcou o início de um quadro clínico complexo, Roger desenvolveu uma obstrução total da uretra, condição que o obriga a viver com sonda uretral há quase um ano.

A luta, até agora, tem sido marcada por idas e internação do hospital, procedimentos paliativos e ação judicial que ainda aguarda cumprimento por parte das autoridades. O paciente depende urgente de uma cirurgia, porque o uso prolongado de sonda provoca infecção e pode desencadear problemas mais graves.

Jauri informa que foram solicitados três orçamentos com médicos que fazem essa cirugia que precisa tirar mucosa da boca e colocar no canal da uretra. Devido a estrese e desespero da família, só conseguiram levantar dois orçamentos.

-Ver meu filho sofrer com dor e mesmo com sonda, muitas vezes, não conseguir urinar está nos terminado, disse o trabalhador. Aguardamos com ansiedade a decisão da Justiça, pois sabemos que tem muitos esperando por esta decisão, cita.

O agravamento do quadro de Roger foi identificado em janeiro de 2025. com relato de obstrução total do canal uretral e permaneceu hospitalizado por cerca de um mês. A alta foi concedida para evitar o risco de infecções hospitalares, mas o tratamento definitivo — a cirurgia de uretroplastia autógena — ainda não foi realizado.

A situação

A Coordenadora Regional de Saúde, Haracelli Fontoura, ex colega de Exército deste paciente informa que acompanha o caso desde o início, e agora em maio passado, entrou em contato com o HUSM em Santa Maria e foi informada que Roger estaria em quinto da fila para cirurgia. -Vamos continuar monitorando esse caso e de outro pacientes de Alegrete, pois sabemos da urgente necessidade do procedimento, acentua a coordenadora regional de saúde.

O urologista alegretense Dra Alessandro Paim, explica que uso da sonda a longo prazo nunca é o ideal, mas nesta situação é necessário. Não tem opção melhor, já que ele tem obstrução uretral grave. Ele diz que não faz essa cirurgia e recomenda sempre fazer com urologista acostumado a este procedimento, porque o resultado é muito melhor.