Sob chuva, atletas PCD participam da abertura da Semana da Pátria em Alegrete

Nos 203 anos da Independência do Brasil, iniciou, no início da noite deste dia 1º, em Alegrete, mais uma Semana da Pátria. A chegada da Centelha da Pátria, conduzida por atletas — inclusive PCDs — ocorreu no 6º RCB.

1 de setembro de 2025

A chama foi acesa pelo comandante da Guarnição Militar, Ten. Cel. Anderson Félix, e pelo prefeito Jesse Trindade dos Santos.

Mesmo com a chuva, houve o hasteamento das bandeiras e a execução do Hino Nacional Brasileiro. De 1º a 7 de setembro, escolas urbanas e rurais realizam atividades alusivas à Pátria no município.

O presidente da Câmara, Cléo Trindade, não pôde estar presente devido à sessão legislativa realizada no mesmo horário, mas deixou uma mensagem: “Que todos possam viver esses dias com paz, refletindo sobre a importância de nossa Pátria e olhando para nossos irmãos, dando um abraço, sentindo o calor da humanidade, pois as pessoas estão muito distantes.” O Legislativo foi representado pelo vereador João Monteiro.

Já o prefeito Jesse Trindade destacou que “amor à pátria é uma expressão que se refere ao sentimento de carinho, orgulho e lealdade que uma pessoa sente por seu país. É uma forma de patriotismo que pode se manifestar de várias maneiras: desde o respeito pelos símbolos nacionais — como a bandeira e o hino — até o engajamento cívico, a participação política ou a defesa da cultura e dos valores nacionais.”

A Semana da Pátria 2025 tem como tema nacional o Bicentenário do Nascimento de D. Pedro II. Dom Pedro II foi imperador do Brasil entre 1831 e 1889, reconhecido por seu papel na consolidação da independência, no incentivo à educação, ciência e cultura, além de sua liderança durante o Segundo Reinado.

No Rio Grande do Sul, o tema estadual é o Grêmio Náutico União, tradicional clube de Porto Alegre que, há quase nove décadas, participa da cerimônia cívica do Fogo Simbólico.

Até o dia 7, o Fogo Simbólico vai arder na pira do Monumento ao Expedicionário na praça Getúlio Vargas.

