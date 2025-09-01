Sob chuva, atletas PCD participam da abertura da Semana da Pátria em Alegrete

A chama foi acesa pelo comandante da Guarnição Militar, Ten. Cel. Anderson Félix, e pelo prefeito Jesse Trindade dos Santos.

Mesmo com a chuva, houve o hasteamento das bandeiras e a execução do Hino Nacional Brasileiro. De 1º a 7 de setembro, escolas urbanas e rurais realizam atividades alusivas à Pátria no município.

O presidente da Câmara, Cléo Trindade, não pôde estar presente devido à sessão legislativa realizada no mesmo horário, mas deixou uma mensagem: “Que todos possam viver esses dias com paz, refletindo sobre a importância de nossa Pátria e olhando para nossos irmãos, dando um abraço, sentindo o calor da humanidade, pois as pessoas estão muito distantes.” O Legislativo foi representado pelo vereador João Monteiro.

Já o prefeito Jesse Trindade destacou que “amor à pátria é uma expressão que se refere ao sentimento de carinho, orgulho e lealdade que uma pessoa sente por seu país. É uma forma de patriotismo que pode se manifestar de várias maneiras: desde o respeito pelos símbolos nacionais — como a bandeira e o hino — até o engajamento cívico, a participação política ou a defesa da cultura e dos valores nacionais.”

A Semana da Pátria 2025 tem como tema nacional o Bicentenário do Nascimento de D. Pedro II. Dom Pedro II foi imperador do Brasil entre 1831 e 1889, reconhecido por seu papel na consolidação da independência, no incentivo à educação, ciência e cultura, além de sua liderança durante o Segundo Reinado.

No Rio Grande do Sul, o tema estadual é o Grêmio Náutico União, tradicional clube de Porto Alegre que, há quase nove décadas, participa da cerimônia cívica do Fogo Simbólico.

Até o dia 7, o Fogo Simbólico vai arder na pira do Monumento ao Expedicionário na praça Getúlio Vargas.