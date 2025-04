Sobrepeso atinge um terço dos adultos atendidos na Atenção Primária

Um novo monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES) apontou que mais de 33 % dos adultos, de 20 a 60 anos estão com sobrepeso, um dos principais fatores de risco para o surgimento de várias complicações de saúde. O dado, relativo a 2024, está incluído na mais recente atualização do painel Observatório do Câncer, que em uma nova aba traz informações sobre a prevalência de sobrepeso na população gaúcha, até os 60 anos, atendida nas unidades de saúde da atenção primária.

Conforme os dados do painel, no último ano, a população de crianças até dois anos no Estado, apresentou um indicador de cerca de 7%. No grupo de crianças de dois a cinco anos, em torno de 9%. Já no grupo de adolescentes, a prevalência de sobre peso foi de 21 %.

O sobrepeso é creditado principalmente ao consumo excessivo de alimentos ultra processados, como refrigerantes, salgadinhos e outros produtos industrializados. Os hábitos alimentares não saudáveis são responsáveis por aproximadamente 4% dos casos de câncer no Brasil, com destaque para câncer de mama, colorretal e próstata.

“A alimentação e a nutrição são fatores de proteção para doenças, inclusive o câncer e os dados nos mostram que o sobrepeso e a obesidade são problemas a serem enfrentados no RS”, afirma a chefe da sessão das Políticas Transversais do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Maisa Pedroso.

Os registros apresentados no painel foram coletados pelas equipes da Atenção Primária do Sistema Único de Saúde (SUS) entre os anos de 2020 e 2024. Eles apontam que é necessário ampliar o monitoramento. Menos de 30% das pessoas atendidas nos serviços não tiveram o consumo de ultraprocessados devidamente registrado.

O objetivo é que os gestores municipais possam executar os planos de ação indicados por metas de monitoramento, visando a redução da taxa de sobrepeso da população, com destaque para a prática de uma alimentação adequada e saudável para a promoção da saúde. O painel online apresenta, além dos indicadores, também informações sobre prevenção e rastreio da doença.

Entre as informações do observatório estão metas de monitoramento para os gestores municipais, considerando a prevalência de sobrepeso em cada faixa etária da população. Permite também avaliar a série histórica dos indicadores do câncer e os fatores de risco com o sobrepeso, além do registro do consumo de alimentos ultraprocessados no Estado, coordenadorias de saúde e municípios. Para cada uma dessas situações, são fornecidos planos de ação para auxiliar o gestor municipal a manter ou atingir as metas que são estabelecidas a partir de dados disponíveis nos relatórios do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde (SISVAN/ MS) sobre os indivíduos atendidos na APS.

Já consolidado como ferramenta de monitoramento e prevenção aos cânceres de colo de útero e de mama, colo do útero e tabagismo, o Observatório do Câncer inova trazendo uma aba sobre nutrição. Nesta seção são abordados, por meio de uma série histórica, os riscos do sobrepeso e do consumo de alimentos ultraprocessados que podem levar, principalmente, a casos de câncer de mama, colorretal e próstata.

O Observatório do Câncer RS é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com apoio técnico e execução do Núcleo Técnico Científico de Telessaúde do Rio Grande do Sul, o TelessaúdeRS-UFRGS, com apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RS (Cosems/RS).