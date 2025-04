“Sobreviventes do Pampa”, no Cult Cinema abre Seminário Internacional de Emergência Ancestral

Inicia nesta quarta-feira (23), o II Seminário Internacional de Emergência Ancestral em Alegrete. O evento tem como objetivo trazer o tema das culturas indígenas e a formação de educadores com olhar mais cuidadoso e humanizado.

A primeira atividade é nesta quarta às 19hs no Cult Cinemas com exibição gratuita. O projeto CineBotucatu, faz a exibição do documentário Sobreviventes do Pampa, premiado documentário que trata das populações com origens indígenas, negras, ciganas, comunidades tradicionais que ainda vivem pelos rincões do nosso Pampa Gaúcho. Haverá um diálogo com Mariglei Dias do Quilombo Rincão da Chirca.

O seminário prossegue na quinta-feira (24), pela manhã com a palestra de abertura com a Dra. Olga Lucia Reyes Ramirez, da Universidad de La Sabana (Colômbia), tem o tema “Pesquisas sensíveis: caminhos de diálogo com os territórios ancestrais”. Atividade no auditório Márcia Cera – Sala 101 na Unipampa.

A Kujã Iracema Gah Té Nascimento, indígena do povo Kaingang fará o ritual de abertura e estará presente em todo o evento. Confira a programação:

10h30min: Circulos de Cultura Indígena na Educação Básica: uma tecnologia social para educadores/as

com a Dra Ana Luisa T. de Menezes (Unisc) e Ms. Carine Wendland.

13h30min às 15h:

Círculo de Cultura: a narrativa ancestral Kaingang e guarani como um processo mítico e político : a efetividade da lei 11.645/2008

Ms. Onório Isaías de Moura

Dra Fátima Rosane Souza

Dra. Sandra Maders e Cacique Hélio Penvã

15h30min às 17h:

Círculo de Cultura: documentário Ga ví: a voz do barro

Kujã Iracema Gah Té Nascimento

Aliriane Ferreira Almeida

SEXTA- FEIRA : 25 DE ABRIL

08h às 10h: Círculo de Cultura: jogos e literatura indígena

Ms. Onório Isaías de Moura

Ms. Carine Wendland

10h30min às 12h

Círculo de Cultura: sabedoria dos chás e ritual

Kujã Iracema Gah Té Nascimento

Ms Onório Isaías de Moura

13h30min às 15h30min

Sistematização dos Círculos de Cultura: o que fizemos e para onde vamos

O Seminário é uma organização conjunta do grupo de pesquisa Peabiru – Educação Ameríndia e Interculturalidade, da Universidade de Santa Cruz (Unisc), Programa Jykre-Kar: conversas Interculturais, da Unipampa Alegrete; Instituto Botucatu e Prefeitura Municipal de Alegrete (Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer/Biblioteca Municipal Mario Quintana); e acontece na Unipampa Campus Alegrete (auditório Márcia Cera – sala 101). O público alvo é professoras, educadores; pedagogas; curso normal e demais interessado em culturas indígenas.