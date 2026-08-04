Sociedade Brasileira de Reumatologia atualiza diretrizes e reforça: tratamento da fibromialgia deve ir muito além dos medicamentos

As novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atualizadas em 2026, reforçam justamente a necessidade de uma abordagem mais ampla, individualizada e baseada em evidências científicas.

Segundo o médico Dr. Rolando Laffita, especialista em Medicina da Dor, a fibromialgia não é causada por inflamação, nem por lesões estruturais, tampouco deve ser reduzida a um problema exclusivamente psicológico. Trata-se de uma alteração na forma como o sistema nervoso processa a dor, conhecida como dor nociplástica.

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A atualização das diretrizes destaca, pela primeira vez de forma explícita, que as estratégias não farmacológicas têm a mesma importância que os medicamentos. Isso significa que o tratamento precisa considerar diferentes aspectos da saúde do paciente.

Entre as abordagens que podem fazer parte do plano terapêutico estão a educação sobre a própria doença, melhora da qualidade do sono, prática regular de exercícios físicos, cuidados com a saúde emocional, neuromodulação, medicamentos quando indicados e outras terapias individualizadas, sempre conforme avaliação médica.

“No tratamento da fibromialgia, nenhuma estratégia funciona de forma isolada. O objetivo não é apenas diminuir a dor, mas recuperar a funcionalidade, reduzir a fadiga, devolver autonomia e melhorar a qualidade de vida”, destaca o especialista.

No consultório do Dr. Rolando Laffita, o acompanhamento é organizado em um plano de três meses, com monitoramento contínuo, suporte próximo, reavaliações frequentes e um tratamento personalizado para cada paciente.

Informações e agendamentos:

📲 (54) 9 9645-9700

Dr. Rolando Laffita

👨‍⚕️ Especialista em Medicina de Família e Comunidade (MFC), com pós-graduação em Medicina da Dor e Inflamação.

📍 Alegrete: Policlínica, Rua Vasco Alves, 248.

⚠️ Conteúdo com finalidade educativa. Procure sempre avaliação médica individualizada.