Sociedade de apoio à Infância e Adolescência já presta serviço na Zona Leste

O projeto de recuperação do prédio do antigo Lar Santa Terezinha no bairro Promorar está em pleno andamento.

Com uma nova razão social, o antigo Lar vai ser ocupado pela Sociedade Alegretense de Apoio à Infância e Adolescência. O foco principal é para atender bercário numa proposta inovadora com trabalho com crianças a noite.

A obra de recuperação de várias partes do prédio contou com ajuda de empresas e da comunidade, de acordo com Luciano Leães que integra o grupo que trabalha para reabrir esse importante espaço na Zona Leste.

Eles já reabriam o espaço com atendimento voltado à assistência social- serviço de fortalecimento de vínculos com o Projeto Partilhar. E estão tendo 25 famílias cadastradas, contando com uma assistente social e uma psicóloga. Este é o projeto partilhar que vem sendo desenvolvido e, também, com a entrega de roupas, kit de higiene e segurança alimentar.

Sociedade Alegretense de Apoio a Infância e Adolescência

E no turno inverso das aulas já estão sendo oferecidos reforço escolar do 1 ao 6º numa parceria da EMEB Honório Lemes.

As técnicas e os demais que atuam na equipe são voluntários. O projeto vai ser ampliado e abrange a educação infantil.

O projeto prevê que depois que todo o espaço passar pela devida manutenção vão oferecer trabalho de creche e estão na fase de habilitação do projeto.