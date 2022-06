Sociedade de Arquitetura e Engenharia realiza assembleia para eleição da nova diretoria

No próximo dia 26 de junho vai acontecer a Assembléia Geral da Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Alegrete.

A Presidente da Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Alegrete, convoca os associados para a Assembléia Geral a ser realizada no dia 28, em sua sede, na Inspetoria Regional do CREA-RS, na rua General Sampaio, 984, sala 111, às 18h em primeira convocação e, em segunda convocação, às 18h30min, para deliberar os seguintes assuntos:



1. Prestação de contas gestão 2020-2021;



2. Eleição e posse da nova diretoria.



Estão abertas as inscrições para as chapas se candidatarem as eleições da nova diretoria, até o dia 20/06/2022, exclusivamente via e-mail: seaa.alegrete@gmail.com.

No ato da Inscrição deverá ser informado: nome completo e CPF de todos os membros da chapa.

A chapa deverá ser composta por: Presidente, vice-Presidente, Tesoureiro e Secretário. Os membros da chapa devem ser associados na entidade de classe Sociedade de Engenharia de Alegrete SEAA;



As inscrições serão exclusivamente via e-mail, devido ao fato da Inspetoria estar fechada no período de 13 a 27/06/2022.