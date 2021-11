Sociedade Italiana perde para Seleção do Peru e fica com o vice em bocha no Uruguai

A cidade de Alegrete foi bem representada pela Sociedade Italiana no 1º Torneio Internacional de Bocha Confraternidad En Costa Azul.

A competição foi realizada entre os dias 11 e 14 de novembro, onde a Sociedade Italiana de Alegrete, foi uma das representantes do Brasil na competição internacional.

Estiveram participando delegações do Brasil, Argentina, Peru e Uruguai. Os bochófilos Roberto Santos, Paulo Benites, Luis Tambara e Eduardo Kaizer, atletas da Sociedade Italiana tiveram um bom desempenho no exterior.

O Torneio foi desenvolvido na sede do Club Social y Deportivo Costa Azul, localizado na praia de Costa Azul distrito uruguaio de Canelones.

Alegretenses com a Seleção do Uruguai

Depois de muita disputa na fase classificatória e jogos eliminatórios, o time alegretense chegou a final. Disputada no domingo (14), a Sociedade Italiana de Alegrete encarou a Seleção do Peru.

Uma partida bem disputada, decidida nos detalhes, em favor dos peruanos que venceram pelo placar de 15 a 11 e conquistaram o título em Costa Azul.

Sociedade Italiana e a Seleção do Peru

Nas disputa do 3º lugar a Sociedade Italiana de Santana do Livramento desbancou a Seleção do Uruguai e ficou com o bronze.

Os bochófilos da Sociedade Italiana agradecem os patrocinadores que possibilitaram a participação dos atletas e aos organizadores do torneio, pela amorosa convivência durante os quatro dias num ambiente familiar e aconchegante, além da excelente organização e a pontualidade nos horários dos jogos foi elogiada.

Confraternização da delegação brasileira no Uruguai

Fotos: reprodução