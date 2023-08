Sociedade Literária Rui Neves promove mais uma atividade gratuita neste sábado

Acontece nesse sábado, dia 05 de agosto, mais uma edição da Sociedade Literária Rui Neves – SLRN.

O encontro, mediado pela professora de português e literatura, Merlen Alves, trás uma proposta de criação literária a partir de um exercício motivador e é destinado para todas as pessoas que gostam de escrever contos, poemas, crônicas ou qualquer outro gênero textual que liberte o indivíduo para se aventurar no mundo da escrita.

Não há restrição de público e a entrada é gratuita, podendo inclusive ir apenas para participar e ver como é o grupo. O Coletivo está localizado na Rua Maximino Marinho, 270 Vera Cruz.

Com a chamada “Vamos sair da caixa?”, Merlen traz a provocação para que os participantes levem uma narrativa literária pronta que deverá ser lida e apreciada no encontro.

A SLRN conta atualmente com um grupo diversificado de participantes, e a partir das leituras que foram criadas, cada produção conta com dicas, incentivo e uma troca muito benéfica para aprimorar a escrita.

Essa metodologia utilizada na Sociedade Literária Rui Neves acontece desde 2018, onde os participantes leem seus escritos, prontos ou desenvolvidos no dia do encontro, e são incentivados por outros olhares literários, pessoas comuns, com suas rotinas de trabalho, estudo, família e lazer que apenas curtem ler e escrever, fazendo disso uma forma de expressão e compartilhamento de ideias.

O movimento deu tão certo que vários integrantes já lançaram seus livros individuais ou coletivos, a partir dos exercícios motivadores propostos na Sociedade Literária. Além disso, por conta do trabalho incansável e pela enorme participação na disseminação do livro e da leitura no município. A SLRN será a entidade homenageada na Feira do Livro de Alegrete, que ocorrerá entre os dias 17 e 23 de outubro.

Para quem quer se juntar ao grupo, basta acessar o facebook da Sociedade no link: https://www.facebook.com/groups/1667184386749395/ ou enviar mensagem para a coordenadora da Sociedade, Merlen Alves: https://www.facebook.com/mellzinha.alvez/

Todos os encontros são gratuitos e ocorrem geralmente em um sábado do mês.

Para quem quiser participar da edição neste sábado, basta levar uma atividade pronta seguindo a instrução disponível no link: https://docs.google.com/document/d/1265_BNPZOuMfGkny9rcKLUwcOXORfRM3bV15QWlTSMY/edit?usp=drivesdk)