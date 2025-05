Sol predomina em Alegrete durante toda a semana, segundo previsão

De acordo com dados do site meteorológico Climatempo, as mínimas devem ficar em torno dos 12°C, enquanto as máximas podem atingir os 26°C ao longo dos próximos dias.

Nesta segunda-feira (12), o dia começou com temperatura de 11°C. À tarde, os termômetros devem marcar até 24°C, mantendo o tempo firme. Na terça-feira (13), o cenário se repete, com mínima de 13°C e máxima de 25°C.

A quarta-feira (14) terá mínima de 12°C e máxima de 25°C. Já na quinta e sexta-feira, a variação térmica será entre 15°C e 26°C. Em todos os dias da semana, o tempo seguirá firme e não há previsão de chuva para o município.