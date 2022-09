Soldado desaparecido retornou à Unidade Militar; diz nota do 6ºRCB

Segundo informações da comunicação do Quartel, o militar chegou na Unidade Militar à noite e estava bem. Não foram repassados mais detalhes sobre o ocorrido.

O PAT falou com a mãe do Passo-fundense, Soeli, na noite de quarta-feira. Ela já havia conversado com o militar depois de quase quatro dias sem contato.

Enzo saiu do quartel no sábado(17), e não fez mais contato com a família, tampouco com o Quartel, retornando na noite de ontem. Desesperada, a mãe iniciou contato com o 6ºRCB e também divulgações por meio de redes sociais e imprensa, na tentativa de localizar o jovem.

Na noite de quarta-feira, o passo-fundense fez o primeiro contato com progenitora, com o telefone de amigos. Enzo não tem celular.

O sumiço do militar teve uma grande repercussão nas mídias da região e também em algumas outras cidades do Estado.

Enzo é natural de Passo Fundo e reside em Alegrete desde o início do ano quando se apresentou para cumprir o serviço militar obrigatório.

O 6ºRCB já havia se manifestado em nota sobre o ocorrido – veja.