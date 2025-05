Soldados da BM salvam idoso e resgatam cão prestes a se afogar

Share on Email

Segundo informações apuradas pela redação do PAT, o homem já enfrentava problemas psiquiátricos e, no momento do atendimento, apresentava sinais de confusão mental.

A guarnição foi acionada após denúncia de que havia uma pessoa em atitude suspeita na ponte. Ao chegarem no local, os policiais constataram que o homem estava próximo à beira da estrutura, em uma área de risco, enquanto seu cão já havia caído no rio e lutava para se manter à tona.

O soldado Ângelo, demonstrando preparo técnico e sensibilidade diante da situação, conseguiu se aproximar do idoso com cautela, imobilizando-o e retirando-o da área de perigo. Em seguida, em um gesto de bravura, entrou no Rio Ibirapuitã, passando por uma área de vegetação densa e de difícil acesso, para alcançar o cão que estava prestes a se afogar.

A soldado Nathally Arnold e o sargento Maia prestaram apoio durante toda a ocorrência. Em contato com o comandante da Brigada Militar de Alegrete, capitão Gilmar Laçanova, que esteve no local e acompanhou grande parte da ação, o ato foi classificado como heroico. “Os soldados não titubiaram em colocar a própria vida em risco. O dever maior sempre é salvar o próximo. A ação reflete o preparo, a dedicação e a sensibilidade desses profissionais que, além de garantir a segurança pública, também são agentes de preservação da vida”, afirmou.

O idoso foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. Já o cão ficou temporariamente sob responsabilidade da Guarda Municipal, até ser destinado a um local seguro.

A ação reforça a importância da presença ostensiva e preparada da Brigada Militar em pontos sensíveis da cidade, como a ponte Borges de Medeiros e o Rio Ibirapuitã, onde outras vidas já foram salvas em situações semelhantes.

Em nome da comunidade, fica o reconhecimento ao gesto de coragem e humanidade protagonizado pelos policiais. A bravura demonstrada pelos soldados não apenas evitou uma tragédia, mas também destacou o papel humano por trás da farda. Em situações-limite, como a vivida nesta quarta-feira, o compromisso com a vida supera qualquer protocolo.

Soldados Angelo, Arnold e sargento Maia