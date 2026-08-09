Solicitação da CNH definitiva passa a ser feita de forma online

A novidade, disponibilizada pelo DetranRS, permite que o pedido seja feito pela Central de Serviços, sem a necessidade de comparecer inicialmente a um Centro de Formação de Condutores (CFC).

A medida busca facilitar o acesso ao documento e reduzir a burocracia para os condutores que atenderam aos requisitos previstos na legislação. Os motoristas que fazem parte do Cadastro Positivo do Governo Federal e não registraram multas nos últimos 12 meses podem realizar a atualização do documento diretamente pelo aplicativo CNH Digital do Brasil, sem custos para a conversão.

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Já os permissionários que tiveram alguma infração no período ou que desejam receber também a versão física da CNH deverão solicitar o documento pela Central de Serviços do DetranRS ou presencialmente em um CFC. Nesses casos, será cobrada uma taxa de R$ 80,37 para a emissão da carteira.

Entretanto, alguns condutores ainda precisarão comparecer presencialmente a um Centro de Formação de Condutores. É o caso de quem possui a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada) na habilitação ou daqueles que receberam o resultado “apto com validade” no exame médico e/ou na avaliação psicológica. Nessas situações, será necessário realizar uma nova avaliação médica e/ou psicológica antes da emissão da CNH definitiva.

Como solicitar a CNH definitiva pela internet

O procedimento é simples e pode ser realizado pela Central de Serviços do DetranRS:

Acessar a Central de Serviços no portal do DetranRS;

Fazer login utilizando a conta Gov.br;

Conferir os dados cadastrais;

Escolher o Centro de Formação de Condutores onde deseja retirar o documento;

Selecionar a opção “Requerer a CNH Definitiva”;

Emitir a guia de pagamento da taxa, quando aplicável;

Efetuar o pagamento na rede bancária conveniada;

Aguardar a emissão da CNH e comparecer ao CFC escolhido para entregar a Permissão para Dirigir vencida e retirar a carteira definitiva.