Solicitou voto em trânsito? Veja onde votar no segundo turno das eleições

Os eleitores que solicitaram o voto em trânsito para o segundo turno das eleições de 2026 deverão comparecer obrigatoriamente ao local indicado no pedido de transferência temporária. Não será possível votar na seção eleitoral de origem caso o eleitor tenha optado por votar em outra cidade.

24 de outubro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Quem não estiver no município indicado para o voto em trânsito deverá justificar a ausência, inclusive se estiver na cidade onde possui seu domicílio eleitoral original.

A modalidade permite que o eleitor vote em um local diferente daquele em que está normalmente cadastrado, desde que a solicitação tenha sido realizada dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Também é possível escolher um local diferente para o segundo turno em relação ao primeiro. Após as eleições, o retorno ao local de votação original ocorre automaticamente.

Como consultar o local de votação

A consulta pode ser feita pelo site de Autoatendimento Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. No site, o eleitor deve acessar a opção “Onde Votar”, no menu “Consultas”, preencher os dados solicitados e seguir as orientações para a verificação.

Já pelo aplicativo e-Título, disponível para dispositivos móveis, basta fazer o login e acessar a opção “Onde votar” para conferir o endereço da seção eleitoral.

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Quais cargos podem ser votados

As possibilidades de votação em trânsito dependem do estado escolhido pelo eleitor. Quem solicitou a transferência para uma cidade localizada no mesmo estado do domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa nas eleições gerais: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.

Por outro lado, quem optou por votar em outro estado poderá escolher apenas o candidato à Presidência da República.

O voto em trânsito é permitido somente nas eleições gerais e ocorre em locais de votação convencionais ou em espaços criados especificamente para essa finalidade. Para utilizar a modalidade, o eleitor precisa ter feito a solicitação dentro do prazo definido pela Justiça Eleitoral.

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