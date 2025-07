Solidariedade| Família organiza galeto beneficente para custear cirurgia de Eduardo Escobar

Share on Email

Desde então, está em recuperação em casa, em Alegrete, realizando sessões de fisioterapia e fonoaudiologia.

Durante o período de internação, foi necessário remover parte da calota craniana. De acordo com orientação médica, para que Eduardo esteja apto à cirurgia de reposição dessa estrutura, chamada cranioplastia, prevista para setembro ou outubro, ele precisa manter cuidados com dieta e fortalecimento muscular.

Para auxiliar nos custos do procedimento cirúrgico, a família organiza um galeto beneficente no próximo domingo, dia 13 de julho, a partir do meio-dia. O valor arrecadado será destinado ao tratamento de Eduardo.

Os galetos serão vendidos ao preço de R$ 30,00 e incluem duas coxas, duas sobrecoxas e salada de maionese em porção farta. A retirada será realizada em três pontos de Alegrete:

CTG Farroupilha

Bairro Vera Cruz, na rua Peru, número 559

Bairro São João, na rua Dr. Emílio Zuneda, número 131

As reservas já estão sendo feitas antecipadamente. Interessados em adquirir o galeto podem entrar em contato com os organizadores para garantir a refeição.