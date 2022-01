Somente em uma propriedade no Pai Passo o fogo destruiu 1.600ha

Mais uma propriedade que teve 1600ha queimadas está sendo contabilizada no grande desastre ambiental que ocorreu no último dia 16.

Segundo a filha do proprietário do estabelecimento rural que fica na localidade do Pai Passo, ela foi comunicada por um funcionário do fazenda que estava acontecendo um incêndio na propriedade.

Que os Bombeiros foram comunicados e estiveram no local, porém, o fogo estava consumindo toda vegetação e o campo, e não foi possível contê-lo de imediato, portanto cerca de 1600 ha foram destruídas pelo sinistro. A mulher ressaltou que, até o momento, não havia sido identificado animais mortos.