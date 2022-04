Somente fundo municipal pode preservar o patrimônio tombado em Alegrete, afirma historiador

Share on Email

Preocupado com a preservação de prédios históricos de Alegrete que são tombados pelo patrimônio, o historiador Homero Dorneles, presidente do COMPACHA, participou do espaço regimental da Câmara de Vereadores.

Donelles disse que o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico trabalha no sentido de criar um Fundo Municipal para arrecadar recursos que possam ajudar na preservação de prédios que já estão tombados.

Homero Dornelles – Presidente do COMPACHA

O projeto vem da Prefeitura para Câmara que vai analisar e votar, disse Homero Dornelles. Ele informou, ainda, que Alegrete tem 24 prédios tombados e 77 arrolados para tombamento. Dentre os que mais precisam de reparos, conforme o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico estão a casa mais antiga de Alegrete, a que morou o General Bento Manoel Ribeiro – de 1820; o museu Oswaldo Aranha e o Museu de Arte José Pinto Bicca de Medeiros.

O vereador Itamar Rodriguez – vice presidente da Câmara, fez considerações da importância de se criar o Fundo e preservar a nossa história e cultura.

Vera Soares Pedroso