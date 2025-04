Somente metade dos taxistas de Alegrete estão em atividade

O táxi é um meio de transporte muito antigo no Brasil, sempre foi largamente utilizado pela população. Porém, com o passar dos anos, o número da frota e consequentemente de motoristas acabaram por diminuir no setor. A reportagem buscou entender quais as principais causas para essa queda no setor ao longo dos últimos cinco anos.

As causas são diversas, apontadas pelos próprios motoristas. Em entrevista realizada com um motorista de táxi, que preferiu não se identificar, ele relatou que a queda no movimento das corridas se deve, principalmente, ao crescimento dos aplicativos de mobilidade urbana e o preço adotado pelas empresas que em comparação com os táxis são mais baratos em algumas corridas.

Outro ponto destacado é que poucos taxistas trabalham após as 22h; eles relatam que “a grande dificuldade que temos hoje é a falta de passageiros no período noturno. O público jovem vai de aplicativo”, frisa, destacando que o público de meia-idade e idosos preferem utilizar o táxi.

“Temos público ainda, principalmente em convênio e parceria com alguns supermercados, porém, é inegável que cada vez menos as pessoas buscam pelos táxis, mas vamos lutando como podemos, somos trabalhadores e vamos em frente”, disse.

Taxistas em Alegrete

Além disso, era comum que os taxistas se revezassem ao longo do dia para manter o veículo em movimento, atualmente, alguns estão priorizando horários comerciais para atender de maneira mais efetiva as demandas dos alegretenses. Muitos colegas nossos migraram para os aplicativos de mobilidade, a avaliação que o movimento é maior e temos que aceitar essa disputa natural do mercado, destacou outro servidor.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, atualmente, existem 52 táxis e13 pontos ativos no Município espalhados pelas mais diversas localidades. Nos anos 2000, Alegrete chegou a ter mais de 100 táxis e esse número teve uma queda de praticamente 50% em vinte anos. Em um comparativo com 2019, haviam 80 ativos e 15 pontos de táxis e por diversos fatores incluindo a pandemia, fizeram com que o número de servidores caísse.