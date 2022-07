Somente nesta semana três pessoas foram encontradas sem vida em casa

Nesta semana, três pessoas foram encontradas sem vida, por seus familiares.

Na manhã de ontem, uma idosa de 78 anos faleceu no banheiro da residência, quem a encontrou foi uma filha.

Segundo informações, a aposentada residia no bairro Dr Romário. Ela foi encontrada, sem vida, pela filha, caída no banheiro da casa. A idosa identificada como Rosa Gomes Rocha, já tinha problemas de saúde. Ela apresentava uma lesão em uma região da cabeça, o que teria sido causado pela queda.

A Brigada Militar foi acionada e a Polícia Civil. Os policiais foram ao endereço e realizaram o levantamento fotográfico. Não havia sinais de violência no local. O corpo foi removido pela Funerária Angelus ao IML da Santa Santa.

As últimas homenagens foram realizadas pela Funerária Angelus na Daltro Filho e o sepultamento ocorre às9h desta quinta-feira.

No último domingo, uma mulher de 44 anos, Paula Carvalho de Souza, foi encontrada sem vida pelo companheiro, no quarto do casal, no bairro Nilo Soares Gonçalves. Já na terça-feira, um idoso, Dorcirio Rodrigues de 70 anos, foi encontrado, sem sinais vitais, caído na entrada da porta da residência, pelo irmão, no bairro Capão do Angico.