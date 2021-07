Sorria com o Carisaúde

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conteúdo Patrocinado

Manter uma boca saudável é importante para o bem-estar geral das pessoas. Pensando nisso o Cartão de Descontos da Santa Casa de Alegrete “Carisaúde” tem como principal objetivo promover o acesso de seus clientes em diversos ramos em serviços de saúde.

O Cartão já conta com vários PARCEIROS externos no ramo da Odontologia, e a partir de agosto deste ano vai ampliar seus serviços internos trazendo a especialidade no CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO próprio.

Santa Casa de Alegrete

O “Cari” sempre em busca de novos benefícios aos seus clientes, contará com este novo serviço essencial a assistência à saúde e ao cotidiano das pessoas e, tudo isso com preços acessíveis.

O atendimento odontológico é destinado para adultos e crianças, prestado pela Dra. Fabiana Kaufmann, cirurgiã dentista especialista em Odontopediatria, que vem somar ao seleto time de profissionais que já compõe o Consultório Carisaúde.

Santa Casa de Alegrete



O que é o serviço de Odontopediatria?

A Odontopediatria é a especialidade que atua em função de prevenir, diagnosticar, controlar e tratar os problemas bucais infantis desde o nascimento até a vida adulta, sendo assim, importante que se realize um trabalho efetivo desde o nascer dos primeiros dentinhos da criança.

A inauguração será dia 03 de agosto e início das atividades dia 10, do mesmo mês.

Agende sua avaliação em nosso escritório!

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 50min e aos sábados das 8h às 12h.

Telefones: 3426 2888

Whatsapp: 55 99626-4720

Endereço: Santa Casa de Caridade – General Sampaio, 88 – Vila Nova