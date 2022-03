Sorriso Lindo faz show para multidão na Campereada de Alegrete

Share on Email

A banda Sorriso Lindo que animou a última noite da maior festa campeira da Região, juntou uma legião de fãs no palco da Campereada.

Show Sorriso Lindo em Alegrete

Com suas músicas e hits da música gaúcha e sertaneja a banda envolveu a todos que estavam em seu show. Em todas as noites passaram pelo palco do evento grandes nomes da música gaúcha.

Mas, a banda Sorriso Lindo e Kauan Furacão foram as que levaram os maiores públicos à Campereada.

No dia 2, houve o encerramento das provas artísticas, campeiras e culturais.

A 42ª Campereada Internacional de Alegrete iniciou no último dia 24 de fevereiro acontecendo até o dia 3 de março.

O evento voltou com suas provas e shows depois de um ano, em decorrência do cancelamento em 2021 por conta da pandemia.

O coordenador Cléo Trindade falou que o evento não tem dinheiro público e agradeceu a todos que participaram das provas e se divertiram sem maiores problemas.