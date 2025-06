Sorte ou azar nesta Sexta-Feira 13 — Dia de Santo Antônio

Share on Email

O sol, com seus luminosos raios, faz desta sexta algo ímpar para se observar cada detalhe dessa mudança de ciclos da natureza.

Para muitas pessoas, sexta-feira 13 não é apenas mais um dia no calendário: é sinônimo de mau-agouro, histórias assustadoras e cuidados especiais. Mas de onde vem esse temor? Fizemos um mergulho na história, nas culturas e nas estatísticas que explicam por que essa data segue tão temida.

Na tradição cristã, a Última Ceia teve 13 pessoas e, no dia seguinte, a Sexta-feira Santa marcou a crucificação — combinação que teria criado o “duplo azar”.

Na mitologia nórdica, o deus Loki foi o 13º a chegar a um banquete em Valhalla e desencadeou uma tragédia — reforçando o simbolismo negativo do número 13.

Outro episódio marcante foi em 1307: a prisão dos Cavaleiros Templários ocorreu numa sexta-feira 13, o que reforçou a superstição na Idade Média.

Para a servidora pública aposentada Maria Constança Fernandes, a data não passa de lenda, pois azar é não ter fé e não saber agradecer cada minuto de vida.

O trabalhador rural José Cláudio Fagundes comentou que não acredita em superstições, pois vive a essência de Deus todos os dias em sua atividade rural e sente que Ele trabalha no momento certo para que tenhamos uma vida melhor. “Então, é só mais uma data no calendário”, atesta.

E a sexta-feira 13 de Santo Antônio

Neste dia também se comemora o dia de Santo Antônio — o conhecido santo casamenteiro que rende promessas com o uso de suas imagens para que muitos, na linguagem popular, “desencalhem” ou encontrem o seu par.

Comemorado nesta sexta-feira (13), o Dia de Santo Antônio marca o início oficial das festas juninas em diversas regiões do Brasil. Conhecido como o “santo casamenteiro”, ele é um dos santos mais populares do catolicismo e recebe homenagens em missas, procissões e quermesses espalhadas por todo o país.

Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195, e faleceu em Pádua, na Itália, em 1231. Foi canonizado menos de um ano após sua morte, tamanha era a devoção popular à sua figura. Pregador eloquente, defensor dos pobres e conhecido por relatos de milagres, é considerado doutor da Igreja.

Veja algumas simpatias para o Santo

De acordo com o site do astrólogo João Bidu, algumas simpatias são indicadas para encontrar um parceiro ou parceira, ou para melhorar o relacionamento já consolidado.

Confira:

Começar a namorar

Deve ser feita em uma sexta-feira do mês de junho. É necessário ter um copo cheio de água. Depois, deve-se colocar três pitadas de sal e uma rosa vermelha, deixando a flor no copo por dois dias.

Após esse período, a pessoa deve tomar banho e despejar a água do copo no corpo, do pescoço para baixo. Além disso, deve-se repetir a frase três vezes: “Santo Antônio, mande um Antônio para mim”. A rosa pode ser descartada no lixo, e o copo usado normalmente após ser lavado.

Outra simpatia bastante conhecida entre os solteiros é retirar o Menino Jesus que fica no colo de Santo Antônio e deixá-lo de “castigo”, como forma de agilizar o processo e chamar a atenção do santo e do Filho de Deus.

Há quem diga que colocar um papel com o nome da pessoa com quem deseja namorar ou casar também dá certo. A simpatia é simples: anote o nome da pessoa, deixe embaixo da imagem do santo e reze pedindo ajuda.

Prosperidade

Para esta simpatia, é necessário comprar uma vela com o formato do santo, acendê-la em qualquer lugar da casa e deixar queimar até o final. Enquanto isso, deve-se fazer um pedido ao santo. Depois, é preciso descartar o que restar da vela em um local com bastante água, como uma fonte ou um rio.

Se você está em busca de um relacionamento, pode reunir sua fé e recorrer a Santo Antônio. Pegue uma imagem do “santo casamenteiro” e ajoelhe-se diante dela. Faça a seguinte oração com muita fé:

"Santo Antônio, não deixe que eu fique sem um companheiro por muito tempo. Eu te ofereço um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. E fico devendo outro Pai-Nosso e outra Ave-Maria para o dia em que meu desejo for realizado."

Faça orações e deixe a imagem do santo em um lugar de destaque na casa. Quando o pedido se concretizar, cumpra sua promessa. Você também pode ajudar outra pessoa que busca um amor e doar a imagem para ela.

“Não se brinca com a fé das pessoas”, diz padre

Em entrevista ao Folha Vitória, o coordenador do Apostolado Bíblico de Belo Horizonte, padre Freddy Fingila, disse que algumas simpatias, como a de colocar o santo de cabeça para baixo, são feitas por pessoas que acreditam, mas isso depende da fé de cada um.

“Não se brinca com a crença das pessoas. Pode acontecer, pode não acontecer, mas isso já se trata da crença e da fé da pessoa que está fazendo isso. Porque, quando a pessoa faz isso, às vezes ouviu falar que outra pessoa tinha feito e conseguido. Ou às vezes foi aconselhada por alguém a fazer aquilo. Então é muito difícil dizer se funciona ou não funciona”, disse o padre.

Aprenda a oração de Santo Antônio