Sorteio do IPTU Cota Única premia contribuintes em Alegrete

A cerimônia ocorreu nas dependências da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento e reuniu autoridades municipais e os ganhadores da premiação.

Entre os presentes estiveram o prefeito Jesse Trindade, o vice-prefeito Luciano Belmonte, o secretário de Finanças, José Luiz Caurio, e o diretor da Secretaria de Finanças, Márcio Mombach.

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A premiação é destinada aos contribuintes que optam pelo pagamento do IPTU em cota única. Segundo Márcio Mombach, diretor de administração tributária, a iniciativa funciona como um atrativo tanto para os contribuintes quanto para o município. Além de receberem desconto no pagamento do imposto, os contribuintes que quitam o IPTU em parcela única também participam dos sorteios de prêmios.

Mombach explicou que a medida também contribui para que o município antecipe a arrecadação, possibilitando maior disponibilidade de recursos no início do exercício. A proposta, segundo ele, é incentivar cada vez mais contribuintes a optarem pelo pagamento em cota única.

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Scooter elétrica

O primeiro colocado no sorteio foi José Alfredo Hartmann, contemplado com uma scooter elétrica. Durante a entrega, ele revelou que pretende doar o prêmio ao seu colaborador mais antigo, Valdir de Lima, como forma de reconhecimento pela trajetória profissional e pelos anos de trabalho junto à empresa. A próxima scooter elétrica será novamente sorteada ao final do ano, em uma nova edição da premiação.

O terceiro prêmio foi uma bicicleta aro 29, destinada à contribuinte Izabel Cristina Soares Vaz, conforme o termo de recebimento emitido pela Secretaria de Finanças. A ganhadora, no entanto, não compareceu à cerimônia realizada nesta sexta-feira para receber a premiação.

A iniciativa integra as ações de incentivo ao pagamento do IPTU em cota única e busca ampliar a adesão dos contribuintes à modalidade, que oferece desconto e ainda possibilita a participação nos sorteios promovidos pelo município.