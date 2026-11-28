A Sott Alimentos completa, neste sábado, 28 de novembro, 30 anos de uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, pela dedicação familiar e pela expansão de seus negócios no Rio Grande do Sul.

A história da empresa começou em 28 de novembro de 1996, quando o patriarca Nelson Sott chegou a Alegrete para fundar o empreendimento. Com seu falecimento, em 1997, o filho Edson Sott assumiu a empresa, dando continuidade ao projeto iniciado pelo pai. Posteriormente, Everton e Anderson Sott também passaram a integrar a administração, consolidando a parceria entre os três irmãos que, até hoje, estão à frente dos negócios.

Ao longo dessas três décadas, a Sott Alimentos ampliou sua estrutura e conquistou novos mercados. Além da matriz em Alegrete, a empresa estabeleceu operações em Pelotas e Santa Maria, fortalecendo sua presença em diferentes regiões do Estado.

Atualmente, são 160 colaboradores que integram a empresa, que também conta com uma frota própria de veículos para atender às demandas de distribuição de alimentos nas regiões da Fronteira Oeste, Sul e Central do Rio Grande do Sul.

A atuação abrange dezenas de municípios, chegando a localidades como Santiago, Jaguari, São Vicente do Sul, Cacequi, Rio Grande, Camaquã, Chuí e Santa Vitória do Palmar, entre tantas outras. A empresa também está presente em importantes redes de supermercados, como Carrefour, Peruzzo e Nicolini.

Com raízes em Alegrete, a Sott Alimentos tornou-se um exemplo de empreendedorismo familiar, contribuindo para a geração de empregos, a movimentação da economia e o desenvolvimento regional.

Para marcar os 30 anos de fundação, a empresa realiza neste sábado uma confraternização no Parque de Exposições de Alegrete. O evento está previsto para iniciar às 11h, com abertura do protocolo às 11h30, pronunciamentos dos diretores, sorteio de brindes e momentos de integração.

A celebração representa não apenas a passagem de três décadas de atividades, mas também o reconhecimento àqueles que contribuíram para a construção dessa história, entre colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros comerciais.

Trinta anos depois, o empreendimento idealizado por Nelson Sott segue crescendo sob a direção de seus filhos, preservando suas origens e levando o nome de Alegrete a diferentes regiões do Rio Grande do Sul.