“Sou cria do Parové”: a trajetória de Bruna Antunes, da paixão pela maquiagem ao reconhecimento profissional

Desde muito jovem, ela já gostava de se maquiar e produzir amigas e familiares. O que inicialmente era apenas um hobby, movido pela paixão, acabou se tornando o caminho profissional que hoje completa cinco anos.

No início, os recursos eram poucos, mas a criatividade não faltava. Bruna investia nos produtos que conseguia comprar e encontrava maneiras de adaptar os materiais disponíveis. “Lembro que tinha uma base de um tom e um corretivo mais claro, que misturava para conseguir chegar ao tom de pele de cada pessoa. Dava meus pulos”, recorda.

Natural de Uruguaiana, Bruna veio para Alegrete ainda criança e cresceu no interior do município, no Parové, região do Durasnal, às margens da BR-290, no 13º Subdistrito. Filha de pais alegretenses, carrega com orgulho suas raízes campeiras e as vivências da infância no campo.

“Venho da campanha, minha família é de lá e tenho muito orgulho das minhas raízes. Tive uma infância muito ligada à cultura campeira, fui prenda e carrego essa vivência comigo até hoje. Costumo dizer que sou cria do Parové”, destaca.

Aos 19 anos, decidiu transformar o gosto pela maquiagem em profissão. Desde então, buscou aperfeiçoamento constante, participou de cursos, conheceu novas técnicas e investiu em produtos e materiais de qualidade, sempre com o objetivo de aprimorar o acabamento e a durabilidade de suas produções.

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Ao longo desses cinco anos, Bruna abraçou diferentes oportunidades de crescimento. Uma delas foi atravessar a fronteira para realizar cursos na Argentina, buscando ampliar seus conhecimentos. Neste ano, retornou a Libres, mas em uma nova posição: dessa vez, como professora, ministrando um curso de maquiagem. Uma conquista que representa o reconhecimento de sua caminhada profissional.

Outro passo importante ocorreu em setembro de 2025, quando conquistou sua própria sala de atendimento na Casa Leidria Glow. O novo espaço permitiu que ela imprimisse ainda mais personalidade ao trabalho e fortalecesse sua identidade profissional, dando vida à marca By Bruna Antunes.

“Foi um momento em que consegui dar ainda mais identidade ao meu trabalho, trazendo minha personalidade para o ambiente e tendo liberdade para expressar meu estilo de maquiagem. Fui muito bem acolhida pelas meninas e encontrei ali um espaço onde me sinto à vontade para ser quem sou profissionalmente e oferecer às minhas clientes uma experiência que tenha a minha identidade”, conta.

Atualmente, Bruna se destaca pelas maquiagens artísticas, produções de Carnaval, técnicas voltadas à pele negra e pelos cursos de maquiagem que ministra.

E os planos de crescimento também envolvem transformar outras histórias. Em novembro, desenvolve, em parceria com o vereador Paulo Berquó, o Projeto Beauty, uma iniciativa social de capacitação profissional em maquiagem, com oficinas gratuitas que buscam proporcionar conhecimento, qualificação e novas oportunidades por meio da profissão.

Ao olhar para o caminho percorrido, Bruna reconhece o quanto sua vida e suas perspectivas mudaram desde os primeiros passos. “Olhar para tudo isso me faz sentir muito orgulho do caminho que construí. Aquela maquiagem que começou como um hobby, maquiando amigas e familiares, hoje me permite ter meu espaço de atendimento, ministrar cursos e contribuir com a formação de outras pessoas. Sei que ainda tenho muito a aprender e conquistar, mas sou muito grata por tudo que já vivi e pelas pessoas que fizeram parte dessa caminhada”, resume.

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Confira a entrevista na íntegra:

Portal: Como foi sair do interior do município e dar os primeiros passos na vida profissional?

Eu sou natural de Uruguaiana, mas fui criada na campanha, no interior de Alegrete. Então, minha realidade sempre foi muito diferente da vida na cidade. Quando decidi começar minha trajetória profissional, vim sozinha para a cidade, com muita vontade de construir meu próprio caminho e conquistar minha independência.

No início, tudo era muito simples. Meus materiais eram básicos e eu não tinha grandes recursos para investir. Também não era fácil conquistar espaço em uma cidade onde já existiam tantas profissionais atuando na área. Precisei encontrar meu jeito de trabalhar, mostrar meu potencial e conquistar a confiança das pessoas aos poucos. Foi um começo desafiador, mas eu tinha muita vontade de fazer dar certo.

Portal: Como foi conquistar seu espaço e mostrar sua capacidade profissional?

Nesses cinco anos de profissão, passei por diferentes salões e tive a oportunidade de trabalhar ao lado de outras profissionais. Essas experiências foram muito importantes para a construção da minha carreira. Mesmo trabalhando em espaços que não eram meus, nunca deixei de investir no meu trabalho, nos meus materiais, nos meus conhecimentos e no meu crescimento profissional.

Mas foi quando retornei à Leidria Glow, depois de três anos afastada, que vivi uma virada muito importante na minha trajetória. Foi ali que conquistei minha própria sala, comecei a construir minha identidade profissional e dei vida à marca By Bruna Antunes. Ter meu próprio espaço me permitiu desenvolver meu trabalho com mais liberdade, mostrar minha personalidade e entender ainda mais o caminho que queria seguir.

Portal: Qual foi a situação mais difícil que você enfrentou nesses cinco anos e que deixou um grande aprendizado?

Acredito que um dos momentos mais difíceis da minha trajetória foi no meu último trabalho como colaboradora em um salão. Dediquei um ano àquele espaço, me envolvi muito com o trabalho e entregava muito além das minhas obrigações.

Com o tempo, comecei a me sentir limitada profissionalmente e também em questões pessoais, inclusive em relação à minha fé, que muitas vezes era colocada em dúvida. Isso acabou tornando o ambiente desconfortável para mim e me fez perceber que precisava buscar novos caminhos.

Decidi encerrar aquele ciclo, mas a forma como tudo aconteceu foi bastante dolorosa. Apesar disso, foi uma experiência que me ensinou muito sobre limites, respeito e valorização pessoal.

Aprendi que é importante crescer em equipe, contribuir com os lugares por onde passamos e dar o nosso melhor, mas sem deixar de priorizar a nossa própria trajetória. Também entendi que ninguém deveria precisar abrir mão da sua essência ou das suas convicções para ser respeitado profissionalmente.

Portal: O que essa caminhada ensinou a você não apenas como profissional, mas também como pessoa?

Essa caminhada me ensinou, principalmente, a me conhecer melhor e a entender o meu próprio valor. Aprendi que nem sempre as pessoas vão reconhecer a nossa dedicação, que nem todos os lugares vão nos proporcionar o crescimento que buscamos e que, muitas vezes, precisamos ter coragem de sair de onde já não nos sentimos bem.

Como profissional, aprendi a confiar mais no meu trabalho, a não parar de buscar conhecimento e a entender que construir uma carreira exige muito mais do que talento: exige constância, responsabilidade e persistência.

Como pessoa, aprendi a não diminuir quem sou para caber em determinados espaços. Hoje valorizo muito mais minha essência, minhas escolhas e tudo aquilo que construí com meu próprio esforço.

Portal: Que mensagem deixaria para outras jovens que têm sonhos, mas ainda sentem medo de sair da sua zona de conforto?

Eu diria para não deixarem o medo ser maior do que a vontade de crescer. Eu saí do interior sozinha, com medo, sem ter certeza de como as coisas aconteceriam, mas com uma vontade muito grande de construir minha própria história. E foi essa vontade que me fez dar o primeiro passo e buscar fazer dar certo.

A gente nunca vai ter todas as respostas ou se sentir completamente preparado para começar. Às vezes, é preciso ir mesmo com medo, acreditar no próprio potencial e estar disposto a enfrentar os desafios que aparecem pelo caminho.

Não tenham medo de começar do zero, porque o lugar de onde a gente vem não precisa determinar até onde podemos chegar.

Portal: Qual foi o preço de acreditar no seu sonho?

Acredito que o preço de acreditar no meu sonho foi, muitas vezes, sair da minha zona de conforto e abrir mão da segurança que eu tinha para apostar em algo que ainda não sabia exatamente como iria acontecer.

Quando vim do interior para a cidade, vim sozinha, com poucos recursos e muitos planos. Precisei começar praticamente do zero, conquistar meu espaço, investir no meu trabalho e provar para mim mesma que era capaz.

Ao longo desses cinco anos, também enfrentei frustrações, momentos de insegurança e situações em que precisei escolher entre permanecer em lugares confortáveis ou seguir buscando aquilo que acreditava merecer.

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Nem sempre foi fácil e, muitas vezes, o resultado demorou mais do que eu gostaria. Mas acho que esse é o preço de construir algo próprio.

Hoje, quando olho para tudo que conquistei, entendo que cada renúncia e cada dificuldade fizeram parte do caminho. E faria tudo novamente, porque a vida que estou construindo hoje começou com uma decisão que tive coragem de tomar mesmo sem saber onde ela iria me levar.

Portal: Quais são os próximos sonhos e objetivos que deseja realizar profissionalmente?

Meus próximos objetivos são continuar crescendo como maquiadora, levar meu trabalho e meus cursos para outras cidades e alcançar novos espaços dentro da minha profissão.

Mas hoje tenho também um propósito que vai além do meu crescimento individual. Estou iniciando o Projeto Beauty, em parceria com o vereador Paulo Berquó, uma iniciativa de capacitação profissional em maquiagem que busca proporcionar aprendizado, qualificação e novas oportunidades para pessoas que, muitas vezes, não teriam acesso a esse tipo de formação.

Quero que meu conhecimento possa abrir portas para outras pessoas, assim como a maquiagem abriu portas para mim. Meu sonho é continuar crescendo profissionalmente, mas também conseguir transformar outras histórias através daquilo que aprendi ao longo da minha trajetória.

Portal: Se você pudesse resumir esses cinco anos em uma palavra, qual seria e por quê?

Transformação. Porque, quando olho para trás, vejo que minha vida hoje é muito diferente daquela que eu tinha quando ainda morava no interior.

Saí de uma realidade que eu conhecia, de uma vida que era completamente diferente da que levo hoje, sem imaginar exatamente onde tudo aquilo iria me levar. Se alguém me contasse naquela época tudo que eu viveria, os lugares onde chegaria e tudo que conseguiria construir através da minha profissão, talvez eu nem acreditasse.

Hoje tenho muito orgulho da minha trajetória, não só pelas conquistas, mas por tudo que precisei viver para chegar até aqui. E acredito que essa é a parte mais bonita de realizar um sonho: perceber que, no caminho, a gente também se transforma.

Fotos: Acervo pessoal