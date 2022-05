“Soube do acidente através do PAT” – diz dona de carro envolvido em acidente e abandonado no local

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma mulher, de 22 anos, procurou a Delegacia de Polícia para registrar uma ocorrência contra o irmão que teria pego o seu carro sem a sua permissão.

Conforme ocorrência, a vítima disse aos policiais que comprou o Celta há pouco tempo e, na noite de sábado(6), por volta das 23h estava trabalhando quando foi comunicada por sua mãe que o irmão havia pego a chave do carro e saído, sem a sua autorização.

Depois de saber o que o irmão havia feito, a vítima destacou que ligou inúmeras vezes na tentativa de falar com o irmão, até que ele teria informado que um pneu do carro estava furado e, logo iria retornar para casa.

Entretanto, por volta das 11h de domingo(8), através de uma reportagem do Portal Alegrete Tudo, a vítima tomoi conhecimento de que o carro havia sido recolhido ao depósito do Detran após se envolver em um acidente e o condutor ter fugido do local, abandonando o veículo.

A mulher foi à Delegacia de Polícia para conferir se a ocorrência era procedente e confirmou os fatos. Por esse motivo, registrou a ocorrência como apropriação indébita.

Veja no link abaixo a ocorrência do acidente:

Motorista abandona carro e foge depois de bater em motociclista