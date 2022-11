Spelling Bee: saiba quem são os finalistas de 2022 

Depois de dias dedicados e imersos à etapa classificatória do campeonato de soletração em inglês, a edição 2022 do Spelling Bee já tem seus classificados definidos. Agora os alunos das escolas do Senac-RS se preparam para a grande final, marcada para o dia 1º de dezembro, às 14 horas, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Confira abaixo os finalistas de cada categoria:

Categoria Kids:

Pedro Arthur de Almeida Weber (Senac Ijuí)

Rafaella Mendes da Rocha (Senac Viamão)

Germano Steffen Timm (Senac Santa Rosa)

João Marcelo Rodrigues (Senac Erechim)

Ana Luiza Nólibos (Senac São Borja)

Arthur Oliveira Moraes (Senac Tramandaí)

Nícolas Caléo Preilipper (Senac São Sebastião do Caí)

João Filipe Malinoski (Senac Santana do Livramento)

Davi Fink Anselmo (Senac Montenegro)

Categoria Teens and Adults:

Renan Eibel da Rosa (Senac Santa Rosa)

Enzo Gomes Bitencourt (Senac São Leopoldo)

Gabriela Merlini Moreira da Silva (Senac Erechim)

Giancarlo Zanetti Malgarizi (Senac Caxias do Sul)

Rafael Weber Rodrigues (Senac Alegrete)

Davi Horn (Senac São Sebastião do Caí)

Henrique Sampaio Dias (Senac Camaquã)

Magnus Duarte Altenhofen (Senac Montenegro)

Para o Gerente da Gerência de Educação Profissional do Senac-RS, Ariel Fernando Berti, o Spelling Bee é uma oportunidade de transformar a forma que os alunos enxergam o aprendizado de um novo idioma. “O campeonato é uma experiência ímpar, que trará, com certeza, muitos benefícios para os jovens, tanto no âmbito pessoal quanto profissional, mas principalmente na maneira de encarar os desafios do aprendizado de novos idiomas e culturas”, ressalta.

Os três primeiros colocados em cada categoria (Kids e Teens and Adults) serão premiados com:



1º lugar: vale-presente no valor de R$ 2 mil reais



2º lugar: vale-presente no valor de R$ 1 mil reais



3° lugar: vale-presente no valor de R$ 500 reais



Sobre o Spelling Bee: Muito popular nos Estados Unidos, a disputa basicamente consiste em ouvir e soletrar as palavras em inglês. O objetivo é incentivar o estudante a aprender não apenas o significado das palavras e seus usos, mas também a soletrar as mesmas de forma correta. A tradicional competição teve seu primeiro vencedor, Frank Neuhauser, de apenas 11 anos, em 1925. O Senac-RS promove o campeonato há seis anos com o objetivo de estimular o aprendizado de uma forma lúdica e divertida. Os interessados podem se inscrever nas suas respectivas escolas.