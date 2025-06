Sprint Alegrete coloca mais fôlego no circuito de corridas da cidade

Corredores e adeptos de atividade física têm um novo motivo para calçar os tênis e participar de um evento esportivo que promete movimentar as ruas de Alegrete. No próximo dia 6 de julho, acontece a primeira edição do Sprint Alegrete, corrida organizada com o objetivo de estimular a prática esportiva e reunir participantes em dois percursos: 3 km e 6 km.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente na recepção da Rádio Nativa FM, localizada na Rua dos Andradas, 606, sala 4, no Centro da cidade. As vagas são limitadas. Interessados também podem obter mais informações com João Baptista Marques, pelo telefone (55) 99116-1389.

A retirada dos kits será realizada em dois momentos: no sábado, 5 de julho, das 8h às 12h, no SESC Andradas, e também no dia da prova, a partir das 7h, com prioridade para atletas que vêm de outras cidades.

A organização ressalta que alterações de percurso não serão permitidas a partir de 30 de junho, data final para as inscrições. O Sprint Alegrete é uma realização conjunta da Rádio Nativa FM, Portal Alegrete Tudo, Prefeitura de Alegrete e SESC.

Aberta a corredores experientes ou iniciantes, a corrida busca integrar diferentes públicos e fortalecer o calendário esportivo local. A proposta é incentivar o movimento e o encontro entre praticantes da corrida de rua em uma manhã dedicada à saúde, à superação e ao convívio comunitário.

Quem quiser participar deve garantir sua inscrição o quanto antes e se preparar para esse novo desafio no circuito de corridas da cidade.