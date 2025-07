Sprint Alegrete divulga a lista dos participantes da corrida; confira

Corredores e adeptos da atividade física têm um novo motivo para calçar os tênis no próximo final de semana. No dia 6 de julho ( domingo), Alegrete recebe a primeira edição do Sprint Alegrete, corrida de rua que promete movimentar a cidade e reunir mais de 400 inscritos.

A organização destaca a importância de todos os inscritos conferirem seus nomes na lista oficial. Caso seja identificada qualquer situação que precise de ajuste ou confirmação, os participantes devem entrar em contato diretamente com Flaviane Antolini pelo (55) 99927-0002 ou João Baptista Marques pelo (55) 99116-1389.

O evento conta com dois percursos principais – 3 km e 6 km – e a categoria kids, que larga às 9h. Para os demais atletas, a largada será às 8h. A retirada dos kits acontecerá em dois momentos: no sábado, 5 de julho, das 8h às 12h, no SESC Andradas, e também no dia da prova, a partir das 7h, com prioridade para atletas de outras cidades.

As inscrições foram encerradas no dia 30 de junho, e alterações de percurso não são mais permitidas. O Sprint Alegrete é uma realização da Rádio Nativa FM, Portal Alegrete Tudo, Prefeitura de Alegrete e SESC, e terá transmissão ao vivo pelo Portal Alegrete Tudo e pela Rádio Nativa FM.

Aberta a iniciantes e corredores experientes, a corrida busca incentivar a prática esportiva, a saúde e o convívio comunitário. Mais que uma competição, o Sprint Alegrete é um convite para desafiar limites pessoais e viver a alegria que só a corrida proporciona.

Lista dos inscritos: