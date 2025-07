Sprint: Corrida do Baita Chão aqueceu a manhã deste domingo com mais de 400 atletas em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Sprint, Corrida do Baita Chão, aqueceu o frio de 10 °C e reuniu 413 atletas que participaram dos percursos de 3 km e 6 km.

Já não é mais novidade que as corridas de rua se tornaram um verdadeiro fenômeno no município. A cada dia, cresce o número de adeptos da modalidade de atletismo. Seja por esporte ou lazer, o fato é que está todo mundo correndo.

O Sprint foi a prova de tudo isso. Teve espaço para todo mundo: desde as crianças, passando pelos heróis PNE, pelos sessentões, até os atletas de performance. Pontualmente às 8h, aconteceram as largadas. Primeiro, os atletas do Projeto Pernas Solidárias partiram para o trajeto menor. Em seguida, largaram os participantes dos 3 km e, logo depois, os corredores que enfrentaram os 6 km.

De forma pioneira, a Rádio Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo se uniram para a narração e transmissão ao vivo das provas. Tudo foi registrado com vídeos, fotos e drones no ar.

Na prova dos 3 km masculino, o campeão foi o alegretense Vitor Kostulski, do Baita Chão Runners, que cruzou o pórtico de chegada em 9 minutos e 39 segundos. A classificação geral entre os homens ficou assim: Cleber Garcia, Diogo Torres, Rafael Apestegui e Rafael Machado.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No feminino, a vencedora dos 3km foi Gabriela Vasconcelos da assessoria Cristiano Montanha, ela completou a prova em 12 minutos e 25 segundos. Natália Pavani; Rafaela Menezes; Hany Trindade e Rebecca Borba completaram o pódio.

O grande campeão dos 6km foi o vianense Odacir Hautter, ele venceu de ponta a ponta a prova em 20 minutos e 17 segundos. O vice-campeão foi Alisson Chaves, seguido de Lucas de Moura em terceiro, Rodrigo Goulart em 4º e Samuel Felipe na 5ª posição.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Entre as mulheres dos 6km, Rafaela Castro Dorneles da MW Performance venceu em 26 minutos e 5 segundos. Camila Machado em segundo, Marciele Viero na 3ª posição, Luciana Machado e Cristiellen Telles, 4 e 5ª colocações, respectivamente.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O evento ainda teve corrida kids dos 5 aos 13 anos, os pequenos deram um Sprint na Praça. A cada chegada um vencedor, braços erguidos, sorriso no rosto e muita vibração.

O Sprint, a Corrida do Baita Chão foi uma promoção da Rádio Nativa FM e do Portal Alegrete Tudo, em parceria com a Prefeitura Municipal, o Sesc e diversos patrocinadores que apoiaram a iniciativa.

O público prestigiou a corrida do início ao fim, com tendas de assessorias esportivas, exposição de produtos e serviços como teste de visão e aferição de glicose. Muitos flashes na premiação coroaram o sucesso do evento.

Confira os resultados completos no link abaixo:

https://www.cronometraeventos.com.br/resultadosDetalhes.php?codID=235