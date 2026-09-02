Startup Pampa realiza oficinas gratuitas e Trilha de Empreendedorismo em Alegrete

Programa do PampaTec/Unipampa é aberto para quem tem ideia de negócio e quer transformar desafios reais em startups. Para isso a comunidade de Alegrete e região está convidada a participar do Programa Startup Pampa, iniciativa do Parque Tecnológico PampaTec da Unipampa que transforma ideias em negócios inovadores. Aberta a estudantes, empreendedores e a qualquer pessoa interessada em inovação – mesmo sem ter uma ideia pronta – a Trilha é uma jornada prática e gratuita de 12 semanas, com mentorias, workshops e conexão com investidores, que vai da ideação até a construção do primeiro MVP.

A Trilha está na etapa de Ideação e promoveu na terça-feira, 01/09, às 19h, no Auditório da Unipampa, a Oficina “Do Desafio ao Protótipo – Criando soluções tecnológicas para problemas reais”, com o facilitador Émerson Rizzatti. A programação segue no dia 15 de setembro às 19h, também no Auditório da Unipampa, com a Oficina de Pitch com Ediane Bianchin, que vai preparar os participantes para comunicar e defender suas ideias. As oficinas anteriores abordaram a Modelagem de Desafios Tecnológicos a partir de necessidades reais de mercado.

Após as oficinas, segundo Emerson Rizzatti, do Pampa Tech, os participantes entram na fase de Prototipação, com envio de canvas e vídeo-pitch até 26/09, seguida pela etapa de Mentorias especializadas de 28 de setembro e 10 de novembro com acompanhamento técnico e estratégico. A jornada se encerra com a grande Batalha de Startups, nos dias 12 e 13 de novembro, no Auditório do Sicredi, quando os projetos serão apresentados a banca avaliadora, investidores e público, com premiação para os três destaques.

As inscrições são gratuitas e ainda estão abertas. Para participar da Oficina e de todas as demais ações da Trilha, basta acessar o site oficial www.startuppampa.com.br, conhecer a programação completa e garantir sua vaga. Não perca a chance de tirar sua ideia do papel e empreender no Pampa Gaúcho.

SERVIÇO

O quê: Oficinas e Trilha Startup Pampa 2026

Próximas Oficinas: 01/09 e 15/09 – 19h – Auditório Unipampa

Batalha de Startups: 12 e 13/11 – Auditório Sicredi

Quanto: Gratuito

Inscrições e informações: www.startuppampa.com.br

Realização: PampaTec / Unipampa – Alegrete/RS