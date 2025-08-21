Startups incubadas no PampaTec representam Alegrete no Rio Innovation Week



Duas startups do ecossistema de inovação de Alegrete , atualmente incubadas no PampaTec – Parque Tecnológico da Unipampa, marcaram presença no Rio Innovation Week, um dos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo da América Latina, realizado na última semana, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro.

A empresa Reufy e Agendei Quadras representaram o potencial inovador desenvolvido na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, levando soluções que unem tecnologia, praticidade e escalabilidade.

A Reufy é uma plataforma de gestão de consultórios 100% white-label, que também atua como marketplace de serviços de saúde. A proposta é permitir que profissionais e empresas lancem seu próprio software de gestão clínica, com a identidade da sua marca.

Já a Agendei Quadras solução digital é voltada para o setor esportivo, que oferece agendamento, pagamento e gestão de quadras esportivas, facilitando o trabalho dos gestores e oferecendo comodidade aos usuários.

A importância da participação no Rio Innovation Week conforme Vagner Alamada é de que estar em um evento de grande porte como o RIW significa visibilidade e conexão com o mercado – a oportunidade de apresentar soluções a investidores, parceiros estratégicos e potenciais clientes em nível nacional e internacional; geração de novos negócios – participação em rodadas de networking e ambientes de inovação que favorecem parcerias e crescimento; validação de ideias – exposição das soluções para um público diverso e exigente, permitindo feedbacks e aperfeiçoamento e representatividade region< – mostrar que o interior do Rio Grande do Sul, por meio de iniciativas como o PampaTec, está conectado às grandes tendências de inovação e tecnologia.

A presença da Reufy e da Agendei Quadras reforça o papel do PampaTec e da Unipampa de Alegrete como catalisadores do desenvolvimento regional, conectando a cidade ao cenário nacional de inovação tecnológica.