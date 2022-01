Stema sai fortalecido no episódio do desconto na folha dos professores

O polêmico desconto na folha dos professores municipais teve mais um episódio nesta sexta-feira(28).

A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Alegrete Stema, se manifestou através de uma nota após se reunir com a administração municipal.

A reunião foi com o Prefeito Márcio Amaral, Secretária de Educação Angela Vieiro e o Procurador do Município Daniel Rosso. A pauta foi o piso do magistério (Lei 11738/08) e reposição salarial anual (Lei 057/15).

Após as partes explicarem o seu entendimento a respeito da Lei do Piso (11.738) e da revisão salarial, ficou decidido que será encaminhado à Câmara de Vereadores um projeto de lei complementar para que haja revisão anual de 10,16% sem perda e descontos no piso do magistério.



Para compensar o valor que foi cortado da diferença judicial, será feita uma folha complementar.

O restante do percentual (que busca alcançar os 33,24%) será dado após a reunião do Prefeito com a Famurs que ocorrerá na próxima semana.



“Questionamos também sobre o auxílio alimentação aos professores, e foi afirmado que segundo a Lei Nº 4657 “Art. 1º § 2º farão jus ao auxílio-alimentação somente os servidores com Regime de Trabalho de 40h semanais”. A interpretação dada pelo executivo é que tanto os professores que têm duas matrículas de 20 h, quanto os com uma matrícula de 40 h, devem ser contemplados” – descreve a direção do Stema.



O Stema agradeceu o engajamento dos seus sócios e demais colegas da categoria que ajudam a dar prosseguimento a mais essa luta.