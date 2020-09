STU informa como deve ser encaminhado pedidos de possível restituição de vale transporte

Compartilhe









Há mais de uma semana, o principal questionamento de usuários do transporte coletivo de Alegrete é como vai ficar os que ainda têm créditos no vale transporte, antes da mudança do serviço para nova empresa desde o último dia 1 de setembro.

Em relação a isso, o Sindicato das Empresa de Transporte Coletivo de Alegrete emitiu uma nota esclarecendo como poderá ser o encaminhamento da possível restituição do vale transporte, vale estudante e cidadão.

O STU vai analisar as solicitações que deverão ser encaminhadas via email: [email protected] com as seguintes informações:

No caso das empresas, essas deverão encaminhar os recibos de compra do vale transporte; os estudantes o cupom fiscal da compra do vale estudante e o cidadão deverá enviar o cupom fiscal de compra do Cartão Cidadão. Estas solicitação podem ser envidas por e.mail até o dia 25 de setembro.

Vera Soares Pedroso