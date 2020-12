Sua empresa está pagando mais tributos que deveria? Conheça Tributarie

Atenção empresários!

A carga tributária da sua empresa gera um impacto significativo na lucratividade?

Você já pensou em fazer uma revisão tributária?

Alegrete agora, conta filial licenciada da empresa TRIBUTAIRE – Inteligência Financeira e Gestão Fiscal.

Empresa renomada nacionalmente e especialista em Compliances Tributários e Gestão Fiscal. Possui Know-how especializado aliado à sistemas e ferramentas tecnológicas de ponta que resultam em soluções inovadoras e seguras, com alto valor agregado, garantindo a exatidão das informações e resultados.

Líder do mercado em soluções para recuperação de créditos tributários que foram pagos a maior ou de forma indevida.

Uma das poucas empresas em Gestão Fiscal certificada pelo ISO 9001.

Metodologia de trabalho:

1º FASE – DOCUMENTAÇÃO

A equipe entrará em contato para realizar um check-list e coletar a documentação de acordo com os tributos recolhidos nos últimos cinco anos;

2ª FASE – AUDITORIA

Documentação contábil e fiscal da empresa é inserida em software para cruzamento de dados. O trabalho é desenvolvido por profissionais altamente especializado no prazo de até 60 dias;



3ª FASE – RELATÓRIO

Apresentação dos relatórios completos com diagnósticos e soluções de acordo com a legislação;



4ª FASE – RECUPERAÇÃO

Recuperação em até 60 dias, com impacto imediato no fluxo de caixa que os créditos estarão disponíveis para serem compensados tanto tributos vencidos, quanto vincedos.



5ª FASE – ACOMPANHAMENTO

Acompanhamento em todas as compensações e nos próximos cinco anos, garantindo efetividade nos resultados, atingindo o objetivo da redução de carga tributária.

PRINCIPAIS SOLUÇÕES:

Folha de Pagamento

ICMS e ICMS – ST

Passivo Tributário

PIS e COFINS

PORQUE CONTRATAR A TRIBUTAIRE?

Sólida experiência: Mais de 20 anos de atuação;

Empresa certificada pelo ISO 9001/2008;

Levantamento das oportunidades sem cobrança de honorários iniciais;

Cobrança de honorários no êxito mediante compensação;

Atuação na esfera administrativa;

Portifólio com mais de seis mil clientes;

Seguro de responsabilidade civil;

Equipe multidisciplinar;

Assessoria completa até a compensação/ restituição do crédito.

TRIBUTAIRE – Inteligência Tributária, Financeira e Gestão Fiscal

Nelize da Silva Falcão

Sócia Licenciada

E-mail: nelizefalcão@brugnara.com.br

Endereço: Andradas, 23 – Centro

Telefone: (55) 9 9735 – 2986