Sub-13 do RG Futsal e Sub-11 do Eliseo’s vencem de forma invicta a Copa NES

Nos dias 17 e 18 de maio de 2025, Nova Esperança do Sul recebeu os jovens talentos do futsal nas categorias Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17.

A cidade de Alegrete foi representada pelas escolinhas do Rodrigo Gasolina e da Eliseo’s Futsal. A 3ª Copa NES de futsal categoria de base masculino reuniu equipes da região em várias categorias.

A RG Futsal disputou a competição em três categorias e contou com a ajuda da prefeitura no convênio com uma empresa de transporte que fez o deslocamento dos atletas até a cidade de Nova Esperança do Sul. O Sub-13 do RG Futsal mais uma vez triunfou em quadra. A gurizada faturou o título de campeão invicto e ainda trouxe o troféu de goleiro menos vazado.

A categoria Sub-15 do Gasolina foi vice- campeã e também teve o goleiro menos vazado da competição. O Sub-17 da RG Futsal encerrou a Copa NES em 3º lugar.

“Agradecemos o apoio da prefeitura no transporte. Sem essa ajuda não teríamos participado da Copa. Mais uma vez conseguimos o título com a 13 e tivemos boas colocações com a Sub-15 e Sub-17”, destacou o professor Rodrigo Gasolina.

Destaque também para o Sub-11 da Eliseo’s Futsal que trouxe o título de campeão invicto, goleador Yuri Lucas e goleiro Samuel Konig o menos vazado. A final foi vencida por 4 a 0 contra o Meia Boca Juniors de Manoel Viana.

A Sub-9 foi vice-campeã, onde perdeu a final para o Joga10 de São Borja pelo placar de 3 a 0. O Sub-7 perdeu a semifinal por 1 a 0 contra a Ser Santiago, mas teve o artilheiro Camilo Barrios.

Fotos: RG Futsal e Eliseo’s Futsal