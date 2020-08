Subsecção da OAB de Alegrete homenageia advogados no dia dedicado a eles

Compartilhe











Neste dia 11 de agosto comemora-se o Dia do Advogado, profissional indispensável à administração da Justiça.

Toda e qualquer pessoa a cometer ou sofrer qualquer ação tem direito a um advogado. São eles que ajudam a promover a justiça da melhor forma possível.

Em Alegrete existem 300 advogados e a subsecção da OAB que os representa, salienta que buscam realizar um trabalho comprometido baseado na lei buscando a promoção da Justiça.

Agora, na pandemia que iniciou em março, o trabalho destes profissionais ficou bastante prejudicado.

O presidente da subsecção local da OAB, Valdir Freitas diz que devido a pandemia do Coronavírus, os advogados seguem firmes lutando pelos direitos dos cidadãos, mesmo com as adversidades enfrentadas pela COVID 19.-Essa pandemia passou a exigir dos advogados não só a experiência e o conhecimento técnico próprio da profissão, mas a inteligência e saúde psíquica em momentos tão difíceis, porque passa o país.

Mas todos devemos ter certeza, que todos juntos poderemos superar estes obstáculos e cada vez mais nos fortalecer e aperfeiçoar nesta nova advocacia, que vem tomando conta de antigos padrões, mas nunca de prestar um serviço com ética e responsabilidade social destacou Valdir Freitas.

Vera Soares Pedroso