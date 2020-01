Sucuri ataca trabalhador rural em São Borja

Teve ferimento no joelho e alguns arranhões nas pernas, braços e ficou em estado de choque

Foi numa granja, em Banhado Grande. O rapaz passava por um monte de casca de arroz quando foi atacado e acabou sendo socorrido por colegas. Teve ferimento no joelho e alguns arranhões nas pernas, braços e ficou em estado de choque. A sucuri de 4,20 metros foi morta. Esta é primeira vez que uma cobra dessa espécie ataca uma pessoa na região. (Fonte: Folha de São Borja)



Não é venenosa

A sucuri é uma das grandes serpentes não venenosas do mundo. Chega a medir até 11,65 e mata por estrangulamento. A espécie habita a beira d’água. Algumas, porém, invadem fazendas em busca de galinhas e outros animais, principalmente em épocas de seca.



Não gosta de comer humanos

Não existe um caso comprovado que uma sucuri engolir humanos. Os casos mostrados na Internet não passam de montagens. Seu alimento preferido são animais pequenos, mas também come animais maiores, a exemplo de uma capivara.

Fonte: Nova Pauta