Suflê de couve garante 1º lugar no Concurso de Receitas da 10ª CRE em Alegrete

O evento reuniu seis agentes de alimentação escolar da rede estadual, que apresentaram pratos criativos elaborados com ingredientes do cardápio da merenda escolar.

Entre as receitas preparadas estiveram salada de massa colorida, panqueca de fígado com alface e frango, carne de panela com purê de batatas, panqueca de couve, suflê de couve e a tradicional torta Maria.

O concurso teve como objetivo valorizar o trabalho das profissionais que atuam na alimentação escolar, destacando a importância da criatividade, do aproveitamento dos alimentos e da qualidade nutricional oferecida aos estudantes.

Participaram desta etapa representantes das seguintes escolas: Instituto Estadual Elisa Ferrari Valls, Instituto Estadual Paulo Freire, EEEF Osvaldo Dornelles, Colégio Estadual Emílio Zuneda, EEEF Salgado Filho e EEEF Santa Inês.

Vencedoras da etapa regional:

1º lugar: Suflê de couve – Fabiele Monteiro de Oliveira Pedroso, Colégio Estadual Emílio Zuneda

2º lugar: Panqueca de fígado com alface e frango – Rosane da Silveira Machado, EEEF Osvaldo Dornelles

3º lugar: Carne de panela com purê de batatas – Cássia Adriane Erêncio de Castro, Instituto Estadual Elisa Ferrari Valls

As vencedoras destacaram a satisfação em representar suas escolas e reforçaram a relevância de iniciativas que estimulam a inovação e dão visibilidade ao trabalho realizado nas cozinhas escolares.

Segundo a 10ª CRE, o concurso não apenas promove a troca de experiências entre as agentes de alimentação, mas também fortalece o compromisso da rede estadual com uma merenda escolar saudável, nutritiva e de qualidade para todos os estudantes.