Sui generis| Qual terá sido o propósito da moça dona das sandálias?

Cenas inusitadas se repetem no cotidiano de Alegrete e uma, mais uma vez, chamou atenção em pleno domingo de manhã.

Uma ciclista, que iniciou sua pedalada na ciclofaixa da Avenida Tiaraju, bem cedinho, no último dia 26, deparou-se com um par de sandálias, com um pé para um lado e outro bem em cima da pista.

o calçado dispensado na pista de bikes

O calçado, de número 34, em boas condições de uso estava virado à espera dos pés que os dispensaram em via pública.

Em fim de noitadas, depois de horas em cima do salto, é comum as mulheres ficarem cansadas e descalçar para aliviar as pernas e os pés.

Porém, dispensar um calçado em plena pista de ciclistas, deixando para trás o que serviu de base para os pés, em momentos de diversão e alegria, ficou um tanto estranho para quem passou pelo local.

Mas outras leituras cabem nesta cena: mais do que querer descansar, ela pode ter “descido do salto” e, num ímpeto, ter jogado os calçados na rua.

Será que a dona dos pisantes voltou para buscar os calçados que poderiam levar-lhe a outras festas? Ou as sandálias vão embelezar outros pés?