Superintendente do Incra quer apressar a titulação dos agricultores dos assentamentos

Na manhã da última terça-feira(22), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), realizou reunião no Centro Administrativo Rubens Pillar, da Prefeitura Municipal de Alegrete, com agentes do Executivo Municipal, Emater, Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, esclarecendo aspectos do processo de titulação, afinando parcerias para avançar na titulação dos assentamentos federais existentes no Município.

Em Alegrete são dois Assentamentos, Novo Alegrete e Unidos pela Terra com um total de 101 lotes.

O superintendente do Incra, Tarso Teixeira, explanou sobre o propósito do Incra em promover o título definitivo aos assentados com mais de dez anos no lote, como prevê o Estatuto da Terra.

A meta do Governo Federal é garantir aos assentados da reforma agrária a titulação da terra onde vivem e produzem, sem prejuízo no acesso às ações e benefícios específicos da reforma agrária. Com a posse definitiva do lote, os beneficiários terão direito a acessar todas as políticas públicas destinadas aos pequenos produtores rurais.