Supermercados projetam bom movimento para o Dia das Mães em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O gestor de um dos supermercados destacou que o movimento está bem intenso desde a última quinta-feira, o setor que está mais agitado é o de carnes, explicou o coordenador. “Dia das Mães é movimentado, o setor de carnes e de bebidas está com um fluxo grande de consumidores, esperamos que permaneça dessa forma até sábado”, destacou.

Trabalhador é encontrado morto por choque elétrico no interior de Alegrete

Outro servidor do setor de reposição explicou que o atacado é movimentado nos últimos quatro dias da semana, porém, ele notou uma rotatividade muito grande de produtos, principalmente, refrigerantes e congelados.”A nossa loja é movimentada por si só né, mas nessa data parece que multiplica, não sei se tem a ver com as cheias, mas o movimento tá grande”, salientou.

Professora Elcira Nunes deixa legado de dedicação, amor à família e educação municipal

Em outro mercado de rede na Cidade Alta, o principal movimento está na parte da padaria e confeitaria. Segundo a responsável pelo setor, o pessoal procura a produção da loja, pois produzimos bolos, tortas e outros doces e nessa data comemorativa a sobremesa não pode faltar”, enfatizou a servidora encarregada pela confeitaria.