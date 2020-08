Supermercados são notificados pelo PROCON sobre elevação de preços em Alegrete

Compartilhe









A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Prefeitura de Alegrete, através do Procon, está notificando, nesta semana, os supermercados para verificar se está ocorrendo a prática abusiva de preços nesses estabelecimentos, principalmente nos itens da Cesta Básica.

Conforme o Procon, são várias as reclamações dos consumidores principalmente no que se refere aos preços do óleo de soja que há pouco dias estava a R$ 3,85 e agora chegou a R$ 6,99 em alguns estabelecimentos, num aumento de até 80 %, bem acima da inflação.

Outros produtos que tiveram aumento de preços, segundo reclamação dos consumidores, foram o feijão, arroz, a carne, os quais também tiveram elevação acima da inflação. Os estabelecimentos terão que apresentar nota fiscais de compra junto aos fornecedores, de julho a agosto do corrente ano, para comparação e verificação de eventual aumento abusivo sem justa causa.

Os supermercados notificados terão cinco dias úteis para apresentarem a documentação ao Procon de Alegrete.

