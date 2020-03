Suposto guia se oferece para levar família até hospital de Porto Alegre, passa a cobrar por ajuda e causa acidente

Um homem que se ofereceu para orientar uma família do Litoral Norte a chegar até o Hospital de Clínicas , em Porto Alegre , acabou por causar um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (12). Ao tentar descer do veículo, enquanto cobrava R$ 40 pelo auxílio, um ônibus bateu na porta do carro, na Rua Ramiro Barcelos. Ninguém se feriu.

No Onix estavam cinco pessoas, entre elas uma bebê, que saíram do balneário Presidente, em Imbé, para visitar uma familiar no Clínicas. Na Avenida Osvaldo Aranha, o motorista, Cleber da Rosa da Silva, 30 anos, acabou se perdendo.

Ao parar o veículo, ele conta que foi abordado por um homem com um colete reflexivo semelhante ao usado por agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) que disse ser guia. O homem se colocou à disposição ajudar, entrando no carro para indicar o caminho do hospital.

De acordo com Silva, ao entrarem na Ramiro Barcelos, rua do Clínicas, o suposto guia passou a exigir R$ 40 pelo serviço. Silva não aceitou, tentou negociar, e enquanto estacionava o veículo e alcançava parte do dinheiro, o homem abriu a porta para descer. Foi quando o ônibus da linha São Manoel que passava pelo local bateu no carro.