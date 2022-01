Surge mais um grande projeto de apoio à causa animal

Share on Email

Com muita determinação da idealizadora e apoio da comunidade, amigos, Conexão Animal e da Xepa da Mariza Vargas, o Projeto Amigo Castra, do bairro Nilo Soares Gonçalves, já realizou a castração de mais 120 animais. Um projeto que nasceu de uma iniciativa que tinha como objetivo a castração de três animais, está fazendo a diferença naquela comunidade.

Josiane Rodrigues, disse à reportagem que o fundamental sempre é o apoio recebido. A situação de animais soltos e a falta de controle em relação à reprodução, é um dos fatores que mais influenciam no número expressivo de animais soltos nas ruas. Muitos acabam sendo vítimas de maus-tratos.

A moradora do bairro Nilo Soares Gonçalves, destaca que o projeto está inserido apenas naquele bairro, até pelo número de animais atendidos e também pelo recurso, mas é uma ideia que outros bairros podem adotar. Ela pontua que não recebe auxílio de vereadores ou de órgãos públicos, é essencialmente a ajuda da comunidade, da Conexão Animal e da Xepa da Mariza Vargas, muito conhecida na cidade, pois já foi responsável por mais de mil castrações. Xepa da Mariza Vargas conta com doações que são revertidas em valores através de brechós.

“O início foi uma vakinha para três castrações. Mas isso acabou se tornando maior pela colaboração destes já citados. Fico muito feliz por ajudar, pois acredito que todas as pessoas que amam os animais sabem da responsabilidade que é se envolver em ações que visão ajudar famílias em vulnerabilidade, pois esse é o objetivo, que as famílias possam manter seus animais de estimação. Pois a partir do momento em que foge o controle em relação ao número de filhotes, muitos são abandonados, às vezes, nem por falta de amor e carinho, mas por falta de condições de alimentá-los”- explica.

Quem quiser auxiliar o Projeto, pode entrar em contato através dos números 55 99918-1944 ou 55 98469-0035. Também pode efetuar Pix – 014.707.570.01(identificar como castração), qualquer valor pode ser doado. A veterinária Débora Bernardes é parceira do Projeto, com valores acessíveis – acrescenta Josiane.