Surto de Covid em idosas do Asilo São Vicente Paulo em Alegrete

Mesmo com todas as idosas e servidores do Asilo São Vicente de Paulo tendo recebido a segunda dose da vacina houve um surto de Covid-19 no local.

De acordo com Vanderli Polga, diretor do Asilo, das 43 idosas, 37 foram positivadas e mais 12 servidores do total de 22 que trabalham no local.

Ele disse que as vovós não sentiram nada de mais sério do que às vezes sentem devido a idade e só uma apresentou problema respiratório e está internada. Os servidores, conforme o diretor só sentiram coriza e espirros e estão todos bem. A Vigilância foi chamada e todos foram testados.

A situação das outras duas outras casas de idosos de Alegrete está normal. A Casa Lar do Idoso que acolhe idosos homens tem 58 pessoas e 21 funcionários e não registrou de casos de Covid.

O Viver Residencial Geriátrico o maior casa de idosos da cidade com 92 pessoas e 27 servidores , também esta com todos sem maiores problemas. Inclusive eles já fizeram a vacina para H1 N1. Os idosos de casas lares foram os primeiros a serem vacinados em Alegrete

Vera Soares Pedroso