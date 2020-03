Susepe proíbe temporariamente visitas nos presídios do RS; medida vale a partir de 23 de março

A medida passa a valer a partir do dia 23 de março, com duração de 15 dias. A partir de terça-feira (17), até o dia 22, haverá a restrição de visitas de pessoas com mais de 60 anos, menos de 12, e gestantes, definiram as secretarias.

O estado tem 11 casos confirmados da doença nesta segunda-feira (16). No país, são 234 pacientes com diagnóstico para o Covid-19.

A pasta também divulgou que, com orientação conjunta com o Judiciário, estão suspensas as realizações de audiências com escoltas de presos. Não haverá visitas de organizações da sociedade civil e de instituições religiosas, nem aulas do EJA aos detentos.