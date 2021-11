Share on Email

Foram duas horas de atuação do Grupo de Operações Especiais (GAES) com auxílio dos agentes penitenciários de Alegrete. Na área externa, também ocorreu o apoio da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.

Susepe realiza operação de revista geral no Presídio de Alegrete

A ação coordenada pela Susepe transcorreu de forma pacífica e sem alterações. A quadra em frente ao Presídio ficou interditada pela Guarda Municipal que realizou a sinalização nas ruas adjacentes. A revista geral tem como finalidade retirar objetos ilícitos como: estoques, celulares e drogas, além de manter a ordem e disciplina.

Vinte e cinco homens do GAES – Grupo de Ações Especiais da Susepe e agentes penitenciários vasculharam as celas do Presídio.

Neste dia, a casa prisional está com 147 presos que foram levados para o pátio. Das celas foram retirados materiais apreendidos como: drogas, celulares e carregadores e estoques. A quantidade de drogas e os números da apreensão(celulares, carregadores e outros), ainda não foram contabilizados e nem divulgados.

A primeira e última revista de 2021, iniciou e terminou de forma pacífica. Com capacidade para 81 apenados o Presídio de Alegrete está superlotado. De acordo com Laércio Lannes – chefe de segurança, atualmente estão liberadas duas visitas: um íntima e outra social. Ele destacou a colaboração de todos os órgãos e dos colegas que, mesmo de folga, estiveram auxiliando e do agente Paulo Bukowski que, também, faz parte da equipe da área da segurança.

O administrador, Cledir Pies, está em Porto Alegre em agenda para tratar assuntos relacionados ao PEAL.