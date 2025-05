Suspeita de matar o padrasto é presa em São Gabriel

Share on Email

A ação policial foi coordenada pelo delegado Daniel Severo, que conduz a investigação sobre o crime. Conforme a Polícia Civil, a jovem seria enteada da vítima, o que reforça a complexidade do caso e a linha de apuração que investiga a possível motivação familiar por trás do homicídio.

A prisão foi realizada após diligências que indicaram o possível envolvimento da suspeita no assassinato. Após os procedimentos legais na Delegacia de Polícia, a jovem foi encaminhada ao Presídio Estadual de São Gabriel, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime. A Polícia Civil informou que outras diligências estão previstas nos próximos dias.

A identidade da vítima e detalhes sobre a motivação do homicídio não foram divulgados até o momento para não comprometer o andamento da investigação.